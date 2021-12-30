Самара, 30 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В 75 сёлах Самарской области появилась мобильная связь и высокоскоростной интернет. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Catapro.ru Интернет

Сообщается, что в области завершился первый этап реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). В результате порядка 23 тысяч жителей деревень и сел получили возможность пользоваться скоростным интернетом, звонить и обмениваться сообщениями (СМС).

Подключение базовых станций идет в основном по волоконно-оптическим линиям, это обеспечивает высокую скорость передачи данных.

В последние дни текущего года связь появилась также в селе Трофимовка Нефтегорского района, в котором живут порядка 300 человек.«Для установки базовых станций мы выбирали населенные пункты, где доступа к услугам мобильной связи не было вообще. У жителей этих территорий появилась возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Действие программы УЦН 2.0 рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона — руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова.

Сообщается, что в рамках данного проекта в регионе в 2021 году было построено порядка 300 километров оптики.