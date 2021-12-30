Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области спикер местной думы Валерий Пермяков пожелал смерти недоброжелателей. соответствующая видеозапись размещена в социальных сетях.

Каменск-Уральский фото коллаж

(сс) Evgeniy Smirnov

Свою речь председатель произнёс на открытии ледового городка. «Гип-гип ура, ура, урааа! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!», — сказал руководитель.

Отметим, эти слова ответственного депутата активно обсуждают. В сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» на страницах соцсети «ВКонтакте» набралось уже более 100 комментариев, и некоторые граждане пророчат руководителю как минимум отставку.