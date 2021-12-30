Минск, 30 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Советский и белорусский дирижер Михаил Козинец скончался на 84-м году жизни. Об этом 30 декабря сообщает Белорусская государственная филармонии на своей странице в соцсети Facebook.

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«30 декабря перестало биться сердце выдающегося дирижера и общественного деятеля, народного артиста Беларуси Михаила Антоновича Козинца. Белорусское искусство понесло невосполнимую утрату», — говорится в сообщении.

Также указывается, что покойный был старейшиной дирижерской школы республики, а также одной из наиболее значимых фигур «в истории белорусского музыкального искусства последних десятилетий».

Отметим, Михаил Козинец родился 18 мая 1938 года в деревне Цынцевичи Вилейского района Белорусской ССР и окончил Белорусскую академию музыки по классам баяна (1965) и оперно-симфонического дирижирования (1973). Дирижер в течение многих лет Козинец был профессором Белорусской государственной академии музыки, создателем и руководителем оркестра «Молодая Беларусь», ректором академии. Также посвятил почти 50 лет Национальному академическому народному оркестру, в котором с 1975 года являлся главным дирижером и художественным руководителем.

Он был удостоен Государственной премии Белоруссии и премии «За духовное возрождение» за выдающийся вклад в развитие белорусской и советской музыкальной культуры, а также медали Франциска Скорины, ордена Дружбы народов и ордена Почета.