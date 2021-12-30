Москва, 30 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Представители руководства Украины говорят о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у их границы. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Имеется ввиду российская территория. Безусловно, передвижение Вооруженных сил РФ является исключительно нашей прерогативой», — пояснил Песков. По его словам, существуют разные мнения на этот счет, например, заявления из Киева об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной, что вызывало бы беспокойство у украинской стороны.

«Надо обращать внимание на такие заявления», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что крупного скопления российских войск на границе России и Украины не наблюдается.

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