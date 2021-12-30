Салехард, , 14:23 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 30 декабря сообщает региональный оперштаб.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 88 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 249 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 30 декабря подтвердили 61 917 случай заражения коронавирусом, вылечились 56 915 человека, скончались 954 ямальца.

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