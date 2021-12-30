Салехард, 30 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 30 декабря сообщает региональный оперштаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 88 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 249 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 30 декабря подтвердили 61 917 случай заражения коронавирусом, вылечились 56 915 человека, скончались 954 ямальца.