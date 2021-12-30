Джакарта, , 14:22 — REGNUM Власти Индонезии напомнили иностранным гражданам о соблюдении санитарных норм, передает BFM TV.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Отдыхающие, которые планировали встретить Новый год на индонезийском туристическом острове Бали, предупреждены: любой иностранец, уличенный в нарушении санитарных правил во время празднования Нового года, будет выслан из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объявила, что в 2021 году более 57 млн человек в Азии пострадали от стихийных бедствий.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 57 млн жителей Азии пострадали от стихийных бедствий за год