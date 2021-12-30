Джакарта, 30 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Власти Индонезии напомнили иностранным гражданам о соблюдении санитарных норм, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Отдыхающие, которые планировали встретить Новый год на индонезийском туристическом острове Бали, предупреждены: любой иностранец, уличенный в нарушении санитарных правил во время празднования Нового года, будет выслан из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объявила, что в 2021 году более 57 млн человек в Азии пострадали от стихийных бедствий.