Москва, 30 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что в Афганистане происходят инциденты, приводящие к жертвам среди мирного населения, заявила 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Происходящие в Афганистане инциденты, которые приводят к жертвам, конечно, вызывают у нас сожаление», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, применение насилия против гражданского населения не может быть приемлемо ни в одной цивилизованной стране.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон занижал число жертв среди гражданского населения, погибших в результате авиацударов по Сирии, Ираку и Афганистану.

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