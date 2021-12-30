Таллин, , 14:21 — REGNUM Эстонский авиационный музей больше не получит финансовую поддержку Министерства культуры страны, сообщил новостной портал err.ee.

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По словам руководителя отдела культурных ценностей министерства Михкеля Каэватса, при распределении государственных средств действуют свои правила и требования, согласно которым частные ангары в волости Кастрене являются музейными объектами.

«Музей — учреждение, которое собирает, хранит и изучает информацию», — подчеркнул Каэватс тот факт, что в нынешнем Авиационном музее не ведется научная деятельность, а также есть проблемы с управлением коллекцией, отсутствием инвентаризаций и прочими техническими аспектами.

Кроме того, для получения госпособия сфера деятельности музея должна быть связана с эстонской национальной культурой. По оценке Минкульта, большая часть авиаколлекции с Эстонией не связана.

Создатель музея, предприниматель и известный популяризатор авиации и авиатехники в Прибалтике Мати Меос объясняет технические проблемы и отсутствие научной деятельности в музее острой нехваткой финансов.

Министерство культуры Эстонии выделяло единственному в стране Авиационному музею около 25 000 евро в год. Это примерно десятая часть бюджета музея, основная часть средств поступает от предпринимателей и частных лиц.

Меос долгие годы добивается от министерства культуры более крупной суммы — 170 000 евро, чтобы нанять персонал. Коллекция музея сейчас состоит из 24 самолетов и четырех вертолетов.