Рига, 30 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Латвии рекомендует продлить объявленное в стране чрезвычайное положение по крайней мере до конца января 2022 года. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV со ссылкой на итоги заседания группы по оперативному управлению при правительстве страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Утверждается, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным. Также предлагается ввести дополнительные требования безопасности.

Предлагается сохранить требование о ношении медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Ожидается, что на ближайшем заседании правительства Латвии в начале 2022 года это решение будет утверждено.