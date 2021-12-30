Ульяновск, , 14:18 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и ушло в суд уголовное дело об убийстве, которое было совершено десять лет назад. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Мусорные контейнеры Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Обвинение предъявлено 33-летнему мужчине. По данным следствия, убийство произошло осенью 2011 года. Правоохранители считают, что фигурант уголовного избил мужчину, с которым только что познакомился и с которым у него произошёл конфликт. Полученные травмы оказались смертельными.

В ведомстве считают, что обвиняемый спрятал труп в сарае, весной его расчленил и завернул части тела в мусорные пакеты, выбросив их в мусорный бак.

Расследование началось после того, как останки тела обнаружили 9 апреля 2012 года на полигоне бытовых отходов недалеко от Инзы. Преступление долгое время не удавалось раскрыть, подозреваемого удалось установить в октябре 2021 года.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Калужской области был осуждён 23-летний житель Ульяновской области. Ему назначили десять лет колонии за смерть местного жителя.

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