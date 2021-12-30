Москва, 30 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете списывать единовременные соцвыплаты со счетов за долги.

ИА REGNUM Рубль

Вводится запрет на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств.

При этом если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврата. Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет начиная с 1 января 2021 года.