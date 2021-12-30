Буэнос-Айрес, , 14:45 — REGNUM Полиция Аргентины задержала 29 декабря в Кордове двух мужчин, доставлявших наркотики в тюрьму Крус-даль-Эхе. Об этом сообщает аргентинское информагентство Telam со ссылкой на заявление госпрокуратуры.

Тюрьма Falkenpost

Задержанные предстанут перед судом за незаконный оборот наркотиков, кроме того, ещё двоим заключенным предъявлены обвинения в распространении и продаже наркотиков внутри тюрьмы.

Во время операции полиции из домов подозреваемых была изъята крупная партия наркотиков, цифровые весы, дрон и инструменты для фракционирования наркотических средств.

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