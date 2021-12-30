Москва, 30 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Заразившаяся коронавирусом российская теннисистка Анастасия Павлюченкова должна восстановиться к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open). Об этом 30 декабря заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

si.robi Анастасия Павлюченкова

«Пока полной информацией не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павлюченкова заразилась коронавирусом, несмотря на то что была вакцинирована.

Первый в 2022 году турнир Большого шлема — Australian Open — должен пройти с 17 по 30 января в Мельбурне.