Таллин, , 14:16 — REGNUM Ночью в четверг, 30 декабря, в известном СПА-центре-гостинице Viimsi SPA (северная Эстония) загорелась баня, всех постояльцев попросили срочно покинуть номера. Об этом сообщила служба новостей эстонского гостелерадио ERR.

Пожар

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в здании в три часа ночи по местному времени (04:00 по Москве), очаг возгорания был обнаружен в банном центре комплекса, на место прибыли расчетные экипажи спасателей. Пожар был ликвидирован спустя час. После чего людям, эвакуированным из гостиничных номеров, разрешили вернуться обратно.

Причины возгорания устанавливаются.