Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM Шестая волна пандемии коронавируса накроет Нижегородскую область в середине июля 2020 года и будет самой мощной. Такие прогнозы озвучил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов, передаёт «NN.ru».

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»Это не мои какие-то сказки. Это всё закономерные эпидемиологические процессы», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также он отметил, что пятая волна коронавирусной инфекции придёт в Нижегородскую область почти сразу же поле новогодних и рождественских праздников — по мнению аналитиков, это произойдёт уже 15 января.

«Нам не избежать пятой волны. Помимо «дельты» пришел еще и «омикрон»», — констатировал нижегородский министр.