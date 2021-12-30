Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили добился для себя «привилегированного» положения, чего не должно быть. Об этом 30 декабря на телеканале «Пирвели» заявила депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани.

Саакашвили скандалит с тюремщиками в Глданской тюрьме Facebook.com/moc.gov.ge

Она прокомментировала перевод экс-президента из Горийского военного госпиталя, где тот лечился после голодовки, в тюрьму в Рустави. Его сторонники возмущены, что политика этапировали против его воли.

«Осужденный обязательно должен быть в тюрьме, это не вызывает споров. В отличие от других заключённых, он был в привилегированном положении, и это должно закончиться раз и навсегда», — сказала Цилосани.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, не называя причины. Сначала его перевели в Глданскую тюрьму в Тбилиси, где есть больница, что вызвало острую реакцию со стороны политика. Он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания. В итоге Саакашвили добился, что его 20 ноября перевели в Горийский госпиталь.

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