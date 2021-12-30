Апшеронск, Краснодарский край, , 14:14 — REGNUM Аварию на водоводе в Апшеронском районе Краснодарского края планируют устранить до конца суток 30 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

Знак Оползень

«Подачу воды жителям муниципалитета планируют возобновить до 22 часов», — сообщили в оперативном штабе.

По уточнённым данным прорыв на магистральном водоводе, в результате которого весь Апшеронский район утром 30 декабря остался без водоснабжения, произошёл из-за схода оползня. Проведение работ затрудняло то, что авария произошла в труднодоступной горной местности. На данный момент место порыва уже установлено, на место направлены бригады.

Читайте ранее в этом сюжете: Апшеронский район Кубани остался без воды из-за аварии