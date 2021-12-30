Таллин, , 14:12 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович и представители представительных профсоюзов здравоохранения подписали отраслевой коллективный договор об увеличении заработной платы в сфере здравоохранения. Таким образом, с 1 января 2022 года заработная плата медицинского персонала будет выше 30−40 процентов, а немедицинского персонала — от 13 до 26 процентов.

Будущие медики (сс) jennycepeda

От имени Независимого профсоюза работников здравоохранения договор подписала Лиляна Кривокапич, а от имени Профсоюза работников здравоохранения Черногории — Небойша Радонич.

Она подчеркнула, что впервые правительство Черногории инициирует повышение заработной платы в сфере здравоохранения, сокращает неравенство в заработной плате, поэтому наибольший рост достигается у сотрудников с более низкими коэффициентами, а наименьший — у директоров медицинских учреждений.