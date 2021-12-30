Бишкек, , 14:12 — REGNUM Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда кандидата в депутаты парламента Киргизии не должна превышать 10 млн сомов (8 млн 686 тысяч рублей). Об этом сообщили в центризбиркоме республики.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Отмечается, что избирательные фонды претендентов на депутатские мандаты могут формироваться только за счет:

собственных средств кандидата — не более 150 тысяч сомов (130 тысяч рублей),

собственных средств политической партии — не более 1 млн сомов (868 тысяч рублей),

добровольных пожертвований граждан — не превышающих 200 тысяч сомов (173 тысячи рублей),

добровольных пожертвований юридических лиц — не превышающих 500 тысяч сомов (434 тысячи рублей).

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Также в ЦИКе подчеркнули, что каждый кандидат в депутаты должен перечислить на депозитный счет центральной избирательной комиссии избирательный залог в размере 100 тысяч сомов (87 тысяч рублей). Не позднее, чем за 27 календарных дней до дня выборов до 18 часов по местному времени кандидат должен представить в центризбирком Киргизии документ, подтверждающий внесение избирательного залога.

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ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Участие в них приняли менее 1 млн 252 тысячи избирателей. На места в законодательном собрании претендовали представители 21 политической партии и около 300 кандидатов от одномандатных округов.

Из-за того, что на прошедших выборах сразу в нескольких избирательных округах большинство граждан проголосовали против всех кандидатов, центризбирком назначил проведение в них повторных выборов 27 февраля 2022 года.

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