Белград, , 22:00 — REGNUM Гражданам Сербии осталось только выйти на улицы и протестовать, как 5 октября 2000 года против режима Слободана Милошевича. Такое мнение 30 декабря высказал в авторской статье, опубликованной в журнале NIN, сербский писатель, член Сербской академии наук и искусств Любомир Симович.

Протест OpenClipart-Vectors

«Граждане не видят другой способ защититься от того, что нас ждет, кроме как выйти на улицы и протестовать, как осенью и зимой 1996−1997 года и как 5 октября 2000 года, пока «Рио Тинто» не уйдет туда, откуда пришел», — заявил Симович.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что проект по эксплуатации лития в Сербии «Ядар», против которого выступают экологические организации, не будет остановлен несмотря на то, что этого добиваются «некоторые оппозиционные политики».