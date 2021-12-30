Каир, , 14:13 — REGNUM Губернатор египетской провинции Каир Халед Абдель Аал распорядился повысить степень максимальной готовности чрезвычайных служб из-за ожидающихся аномальных осадков. Об этом сообщает агентство Al-Ahram со ссылкой на источники.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

По их данным, египетские власти принимают чрезвычайные меры из-за надвигающегося на страну шторма.

По данным метеорологов, вечером 30 декабря на центральные районы Египта обрушится песчаная буря и ветер со скоростью 50 км в час. В пятницу, 31 декабря, в Каир придёт грозовой шторм, который принесёт аномальные для региона осадки, отмечают они.

Чрезвычайные службы готовятся к откачиванию воды с городских улиц, из тоннелей и подвальных помещений. Местным жителям рекомендовано встретить новогодние праздники дома и не выходить на улицу без крайней нужды.