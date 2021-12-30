Киев, 30 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Тренировку типа PASSEX провели в акватории Черного моря Военно-морские силы (ВМС) Франции и Украины. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба украинских ВМС на своей странице в соцсети Facebook.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX», — говорится в сообщении.

Также указывается, что целью тренировки было «поддержание безопасности в Черноморском регионе», а также рост уровня обучения и взаимной совместимости кораблей двух стран соответствии со стандартами НАТО.

Кроме того, отмечается, что с французской стороны к в маневрах был задействован корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России в 2022 году планируется проведение более 200 учений различного уровня, в том числе 12 — командно-штабных (КШУ) с ракетными соединениями.