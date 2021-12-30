Москва, 30 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена пройдёт по инициативе Москвы. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Инициатива была Путина», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что время (23:30 мск) вполне нормальное с учётом разницы во времени.

«Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда ещё очень активно работает», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, лидеры, как планируется, продолжат обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня разговора по видеоконференцсвязи, который проходил ранее.

«Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идёт об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по видеоконференцсвязи, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена запланирован на 30 декабря в 23:30 мск.