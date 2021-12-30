Брюссель, , 14:10 — REGNUM Центральное следственное бюро польской полиции представило проект по повышению эффективности борьбы с международной организованной преступностью. В частности, речь идет о борьбе с международной торговлей наркотиками. Об этом 30 декабря сообщает Polskie Radio.

Арест Victor

Представление проекта состоялась 30 декабря в Брюсселе. Это совместная инициатива польских и итальянских следственных органов. Ее руководством является консорциум, состоящий из начальников Центра обслуживания европейских проектов министерства внутренних дел Польши, Главной комендатуры полиции Польши, а также итальянской Центральной дирекцией по борьбе с наркотиками.

Во встрече, кроме представителей Польши и Италии, участвовали представители Испании, Литвы, Нидерландов, Швеции, Колумбии, а также учреждений Европейского союза, Интерпола и Frontex.

Суть проекта, прежде всего, в распознании новых путей и методов контрабанды кокаина и ликвидации нелегальных лабораторий синтетических наркотиков.