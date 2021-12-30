Москва, , 14:09 — REGNUM Министерство энергетики России утвердило объемы поставок энергетических ресурсов в Казахстан, Киргизию и Таджикистан на 2022 год без начисления экспортной пошлины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цистерна для перевозки бензина George Shuklin

Так, в Киргизию будут обеспечены беспошлинные поставки 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиационного топлива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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Таджикистан в следующем году получит 260 тысяч тонн бензина, 310 тысяч тонн дизтоплива, 40 тысяч тонн авиатоплива, 30 тысяч тонн мазута, 40 тысяч тонн битума, 100 тысяч тонн нефтяного кокса и 50 тысяч тонн сжиженного газа.

В Казахстан же беспошлинные поставки бензина будут более скромными — 5,63 тысячи тонн, дизельного топлива — 520 тысяч тонн, авиационного топлива — 300 тысяч тонн, а также мазута — 85 тысяч тонн для нужд госпредприятия «Байконурэнерго».

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