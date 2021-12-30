Красноярск, , 14:08 — REGNUM Одному из пяти пострадавших при пожаре в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона не потребовалась госпитализация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения края, он продолжил лечение в стационаре.

Пожар в ковидном стационаре Красноярска Министерство здравоохранения Красноярского края

Остальные четверо госпитализированы в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Состояние пациентов оценивается, как стабильно тяжёлое.

Напомним, возгорание произошло вечером 29 ноября — загорелись личные вещи пациентов в одной из палат. В медучреждении в этот момент находились 326 больных, которые были эвакуированы. Пожар был потушен за 10 минут на площади 5 кв. метров.

«Сразу же было восстановлено электроснабжение и подача кислорода больным и восстановлена работа в корпусе. Сразу после пожара персонал отделения приступил к отмыванию поверхностей от сажи», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия прокуратура начала проверку.

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