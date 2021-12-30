Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM На Среднем Урале впервые в истории региона срок программы газификации расширили до 10 лет. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Газификация

M.government.ru

Ранее план развития газовой инфраструктуры составляли на пять лет. Новая редакция программы сформирована до 2030 года. За это время доступ к газу обеспечат почти для 50 тысяч домов. Из них в 2022 году возможность использования газа получат 31,5 тысячи домовладений.

Новая программа газификации предполагает бесплатное доведение газа до границ земельных участков собственников. Кроме того, особое внимание власти региона уделяют увеличению пропускной способности газовых сетей. Отметим, общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.