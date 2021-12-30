Таллин, , 14:07 — REGNUM Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV.

Лед Ian Mackenzie

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Паром, курсирующий трижды в неделю между материком и островом, сломан, а на местную АЗС не успели привезти топливо. В этом году не будет организована и традиционная ледовая автопереправа. В случае крайней необходимости жители острова могут использовать катер Тартуской волости, но он ходит еще реже, чем сломавшийся паром.

«Катер ходит раз в неделю, и все. Теперь не ходит почта, нет газет», — рассказал местный житель Калью.

«Это ужасно, честно говоря. Лучше, когда есть ледовая дорога, я тогда на машине езжу», — пояснил владелец местного магазина Руслан Ильчик. По словам жительницы острова Анны, необходимо точно продумывать, что пить и есть, а также учитывать неожиданные ситуации.

Несмотря на трудности, местные жители заверили, что если раз в неделю можно будет посещать местный магазин, то они справятся.

По сообщению сайта triptoestonia.com, название острова Пийрисаар (другие названия: Желачек, Порка, Межа) с эстонского языка на русский переводится как «пограничный». Располагается он на эстонской половине Чудского озера в 15 километрах от устья реки Эмайыги.

Здесь постоянно проживают около сотни человек, большинство из которых — представители поморской общины староверов.