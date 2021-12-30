Москва, , 14:06 — REGNUM Советская и российская певица, народная артистка РСФСР, солистка оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лидия Захаренко скончалась в возрасте 83 лет. Об этом 30 декабря сообщается на сайте театра.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Дирекция Музыкального театра с глубоким прискорбием сообщает, что <…> на 84-м году жизни скончалась солистка оперной труппы МАМТ, народная артистка РФ Захаренко Лидия Константиновна», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным и близким покойно, а также всем лично знавшим ее.

Отметим, Лидия Захаренко родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области Украинской ССР и обучалась в Харьковской консерватории, в 1966 окончила Московскую государственную консерваторию. С 1966 года выступала в Московском академическом музыкальном театре и исполняла партии Лизы («Пиковая дама»), Тоски («Тоска»), Катерины («Катерина Измайлова»), Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй»), Недды («Паяцы»), Кармен («Кармен»), Варвары («Не только любовь»), Фаты Морганы («Любовь к трем апельсинам»), Бесс («Порги и Бесс») и др.