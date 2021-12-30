Бухарест, 30 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В период с 29 по 30 декабря число жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, превысило 1500 человек, что является рекордными показателями за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Румынское телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в местные больницы в экстренном порядке были помещены 1200 человек, остальные пациенты проходят лечение под присмотром медиков амбулаторно. При этом сообщается о 37 умерших гражданах.

По словам главы минздрава Румынии Александру Рафила, в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в стране будут введены дополнительные карантинные меры.

По состоянию на 30 декабря число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,81 млн человек. Из них скончались 58 677 человек.