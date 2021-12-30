Рязань, , 14:06 — REGNUM В Рязанской области 30 декабря выявлено 142 новых ковид-пациента — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 14 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,23%. Всего в Рязанской области подтверждено 61 398 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 56 993 человека, в том числе 257 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе скончались 2 490 пациента.