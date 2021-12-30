Архангельск, , 14:01 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 225 человек, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших: 81 архангелогородец, 37 северодвинцев, 23 жителя Котласа. По десять новых случаев выявлено в Новодвинске и Котласском районе, по восемь — в городах Коряжме и Мирном. Случаи заболевания выявлены также в Шенкурском, Няндомском, Онежском и других районах области.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались четыре ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в России коронавирус выявили у 21 073 человек.