Курган, 30 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Ночью 31 декабря в регионе ожидается −16…−21°С, днём −12…−17°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с.

Первый день нового года порадует ночью морозом −19…−24°С, днём относительно потеплеет до −8…−13°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с.

Снег выпадет 2 января 2022 года. Ночью температура воздуха составит — 11,-16°С, днём −4…−9°С.