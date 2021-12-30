Обнинск, Калужская область, , 14:03 — REGNUM В Обнинске под балконом одного из домов по улице Гагарина 29 декабря был обнаружен мужчина без признаков жизни. На погибшем отсутствовала верхняя одежда, имелись телесные повреждения. Предположительно, смерть наступила от повреждений в результате падения из окна высоты сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к гибели гражданина могут быть причастны двое жителей Обнинска 36 лет и 34 года, проживающих в этом же доме. По версии следствия, между собутыльниками возник конфликт, в результате которого потерпевшего избили, а затем выкинули в окно.

Следователи проводят действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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