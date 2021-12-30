Самара, 30 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Олимпийская деревня начнет работу 31 декабря на стадионе «Солидарность Самара Арена». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на территории ледового катка в «Севкабеле»

В Олимпийской деревне гости смогут познакомиться с культурным богатством региона, прогуливаясь по тематическим арт-объектам и фото-зонам.

Здесь на территории инклюзивного парка работает каток, на тренировочной площадке «Восток» работает хоккейная калда, оборудованы горки, космическая аллея и другие зимние забавы и объекты.

Для детей оборудованы лабиринты, надувные фигуры, горки, на станции культурного наследия «Сокровища Губернии» дети смогут посмотреть мультфильмы. В этом году возобновит работу Дом Снегурочки.