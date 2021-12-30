Москва, 30 декабря 2021, 14:05 — REGNUM Сроки визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок прорабатываются, этот визит не согласован окончательно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря на брифинге.
Она напомнила, что Бербок пригласил в Москву глава российского МИД Сергей Лавров, когда разговаривал с ней по телефону 14 декабря. На сегодняшний день нельзя сказать, что визит окончательно согласован.
«В соответствии с приглашением прорабатываются сроки её приезда в Москву», — сказала Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Бербок рассчитывает в скором времени встретиться с Лавровым.
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