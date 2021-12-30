Москва, 30 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Сроки визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок прорабатываются, этот визит не согласован окончательно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря на брифинге.

Mid.ru Мария Захарова

Она напомнила, что Бербок пригласил в Москву глава российского МИД Сергей Лавров, когда разговаривал с ней по телефону 14 декабря. На сегодняшний день нельзя сказать, что визит окончательно согласован.

«В соответствии с приглашением прорабатываются сроки её приезда в Москву», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Бербок рассчитывает в скором времени встретиться с Лавровым.

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