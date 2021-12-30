30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз пяти детских книг из России.

Мирослава Романенко, , 16:05 — REGNUM Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз пяти детских книг из России. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Сжигание книг Цитата из к/ф «451 градус по Фаренгейту». Реж. Рамин Бахрани. 2018. США

«Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти детских книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора (постановлением Верховной рады признана Россия)», — приводит цитату ИА Красная Весна.

Среди запрещенных книг «365 сказок и стихов на каждый день», так как в этой книге есть «прославляющее русскую армию» стихотворение. Запрещены книги издательского дома «Проф-Пресс», в которых изображается российская военная техника, а также запрещена книга «Удивительные факты», в которой глава посвящена «великой императрице Екатерине II».

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time и в телеграм-канале «Новое Издание». Многих решение Госкомитета Украины возмутило.

«Бред — в век интернета что-то запрещать», — написал Влад В.

«Екатерина основала Одессу. И что с этим делать?» — недоумевает Светлана.

«Вот мы идем нога в ногу с фашистской Германией 1930-х. Осталось утвердить сжигание книг под звуки гимна, дальше только концлагеря…» — пишет 62 555 Бабич.

«Скоро и вообще читать запретят. Да здравствует каменный век!» — с сарказмом написала Валентина.

Книга Anher

«Очередной идиотизм», — не выдержала LoGGannaT.

«Видимо, хорошие книги, надо почитать», — добавил Sergey.

«Собирать клубнику у поляка можно и необразованному», — отреагировал Scorpion.

«Зато с признаками пропаганды голубизны (нетрадиционной сексуальной ориентации. — М. Р.) можно распространять по детским библиотекам. Класс», — с сарказмом отметил 7 Login.

«А еще надо запретить математику, химию и физику, ибо там много ученых «русских», сделавших открытия. Вот и приходит отупение», — написал RelaxxaleR.

«Каждый день перемога (победа. — М. Р.)!!!» — отреагировал «Не вижу Зла».

«Зато разрешено читать про двух пап и голубых дядей и т. д.» — возмутилась Ирина М.

«Ну, а что? Всё правильно, дети, как, впрочем, и взрослые, не обязаны знать, благодаря кому у сегодняшней Украины есть Одесса и другие города Юго-Востока», — не без сарказма отметила Света С.

«Вообще нечего читать, это на грядках не пригодится», — иронизирует «Не тот О ком думаешь».

«А то, что солнце всходит на востоке, их не смущает? Предлагаю запретить солнце, и у р. Днепр исток в России — ее тоже надо запретить!» — пошутила Юлия.

Памятник основательнице Одессы Екатерине II и её сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потёмкину и Платону Зубову (сс) Новоросс

«Запретите наконец-то воздух, ибо им тоже дышит Россия!» — отреагировал andy77.

«Ну да… если читать про Екатерину II, то получается, что и Украины-то никакой нет… — Малороссия…» — отметил Дмитрий С.

«Фашисты тоже начинали с костров из книг», — добавила Tetya Рая.

«Украина и есть недострана-агрессор», — пишет Lyda L.

«Запретите уже жить, зачем людям рождаться?» — с сарказмом подытожил Петр.

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