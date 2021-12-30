Чита, , 13:58 — REGNUM Заместитель председателя правительства — полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев в ДФО рассказал на телеканале «Россия-24» о социальных инструментах, которые внедряются на Дальнем Востоке. Подробности 30 декабря сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Дальний Восток Надальнийвосток.рф

«На Дальнем Востоке реализуется больше 2,6 тысячи инвестиционных проектов. Общая сумма уже вложенных в дальневосточную землю инвестиций — 2 триллиона 180 миллиардов рублей. Из них более 600 миллиардов рублей проинвестировано уже в этом году.

Что касается эффективности, достаточно сказать о том, что на все преференции — на поддержку строительства инфраструктуры, на налоговые льготы — государство потратило на 40 миллиардов рублей меньше, чем уже получило от налоговых поступлений резидентов, хотя основная часть проектов уже строиться. То есть, на сегодняшний день мы можем уверенно сказать о том, что инвестиции в Дальний Восток окупились и дали государству существенную прибыль.

Это, собственно, и позволяет нам начать, засучив рукава, заниматься социальными проектами, потому что для того, чтобы вкладывать деньги в социальную инфраструктуру — школы, больницы, детские сады, их надо вначале зарабатывать. Я сейчас могу сказать, что Дальний Восток их заработал.

Только в рамках механизма «Единой субсидии» мы построили уже более 450 социальных объектов на Дальнем Востоке, в рамках программы развития Дальнего Востока. Более 500 объектов реконструировано. Куплен новый транспорт, в больницы поставлено новое оборудование, приобретены квартиры для врачей и учителей.

Эта работа будет продолжаться. Мы хорошо видим, что нам там еще много что надо сделать. Длительное время Дальний Восток развивался по вахтовому принципу. А сейчас нам надо создать комфортные условия для жизни людей. Работы много. Но самое главное — она точно началась», — сказал в интервью телеканалу Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новые условия по льготным займам для предприятий Дальнего Востока. Отмечается, что минимальная сумма займа снижена с 20 до 10 млн рублей.

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