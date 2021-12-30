Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В Ульяновской области растёт число выздоравливающих от ковида и сокращается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводят федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 30 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 120 418 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 220 жителей. Напомним, что в декабре суточное количество выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 снизилось с 418 по итогам 1 декабря до 220 по итогам 29 декабря.

Победили болезнь в Ульяновской области 114 227 жителей, из них за последние сутки вылечились 155 пациентов. Доля выздоровевших составила 94,86%.

Напомним, в Ульяновской области сделано 1 601 669 лабораторных исследований на коронавирус. Под наблюдением остаются 11 634 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области умерли 3763 ковидных больных (3,12% от числа заболевших).

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