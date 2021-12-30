Санкт-Петербург, 30 декабря 2021, 14:05 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок запрета определенных действий видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, до 8 февраля 2022 года. Об этом решении 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованскому с заключения под стражу на запрет определенных действий по 8 января. Но уже на следующий день в суд поступило ходатайство о продлении ограничений еще на месяц, до февраля будущего года.
«Хованскому продлили меру пресечения — запрет определённых действий. До 8 февраля — спокойная домашняя жизнь, а потом снова в суд», — уточнили в ОПС.
Читайте ранее в этом сюжете: Следствие просит продлить ограничения блогеру Хованскому до февраля