Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок запрета определенных действий видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, до 8 февраля 2022 года. Об этом решении 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Видеоблогер Юрий Хованский в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованскому с заключения под стражу на запрет определенных действий по 8 января. Но уже на следующий день в суд поступило ходатайство о продлении ограничений еще на месяц, до февраля будущего года.

«Хованскому продлили меру пресечения — запрет определённых действий. До 8 февраля — спокойная домашняя жизнь, а потом снова в суд», — уточнили в ОПС.