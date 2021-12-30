Ялта, Крым, , 13:56 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси предшествовал пожару в многоквартирном доме в Ялте 30 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгорание на площади 40 кв.м., и обрушением межэтажных деревянных перекрытий», — сообщили в МЧС.

На тушении пожара работают почти 50 спасателей, привлечено 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёхэтажном десятиквартирном доме в Ялте произошёл около 11:30. Из здания спасатели эвакуировали 20 человек. Два человека — женщина и ребёнок 2021 года — получили ожоги, они госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

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