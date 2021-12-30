Спасатели подтвердили хлопок газа в жилом доме в Ялте
Ялта, Крым, 30 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Хлопок газовоздушной смеси предшествовал пожару в многоквартирном доме в Ялте 30 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгорание на площади 40 кв.м., и обрушением межэтажных деревянных перекрытий», — сообщили в МЧС.
На тушении пожара работают почти 50 спасателей, привлечено 16 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёхэтажном десятиквартирном доме в Ялте произошёл около 11:30. Из здания спасатели эвакуировали 20 человек. Два человека — женщина и ребёнок 2021 года — получили ожоги, они госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту пожара.