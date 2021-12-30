Ульяновск, , 13:55 — REGNUM В Ульяновской области продолжают каждые сутки регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 30 декабря, в регионе от осложнений, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией, 29 декабря умерли ещё 13 жителей Ульяновской области. Напомним, что ранее трое суток подряд умирали по 14 пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе жертвами пандемии стали 3763 жителя. Это составляет 3,12% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Последний месяц каждые сутки умирали не менее десяти человек.

Напомним, что в 2021 году в региональном Центре общественного здоровья обследование прошли 9 тыс. жителей. В областном министерстве здравоохранения отмечают, что у большинства осмотренных (88%) выявлены факторы риска, которые могут стать причиной развития хронических неинфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область получила 30 тыс. комплектов вакцин от ковида. Всего в регион поступило более 800 тыс. доз.