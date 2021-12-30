Чита, , 13:53 — REGNUM Заместитель председателя правительства — полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев в ДФО в интервью телеканалу «Россия-24» ответил вопрос стоимости авиаперелетов для жителей регионов Дальнего Востока. Подробности 30 декабря сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Авиаперевозки Sean MacEntee

«Прежде всего, есть задача повышать транспортную доступность для жителей Дальнего Востока. Если в 2020 году мы выделяли на субсидирование авиаперевозок 5,7 миллиарда рублей, то в 2021 году это было уже 13 миллиардов рублей, а в будущем, 2022 году это будет 19,5 миллиардов рублей, что позволит перевезти порядка 250 тысяч человек по субсидированным маршрутам дополнительно», — отметил полпред.

По словам Юрия Трутнева, созданная авиакомпания «Аврора» должна к 2025 году практически удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке.

«Но дело не только в количестве. Дело в том, что «Аврора» будет ставить на маршруты новые самолеты, повысится безопасность. Мы буквально сегодня в правительстве вместе с Андреем Рэмовичем Белоусовым обсуждали вопросы, связанные со строительством аэропортов, установкой светосигнального оборудования.

Поэтому мы должны создать условия для того, чтобы, во-первых, самолеты могли летать и при неблагоприятных метеоусловиях. Для этого нужен другой уровень оборудования и самолетов. Всем этим будем заниматься для того, чтобы авиасообщение на Дальнем Востоке было дешевле, чтобы оно было надежнее, и все это будет», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, объём субсидирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в 2022 году будет увеличен до 5,9 миллиарда рублей.

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