Таллин, 30 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В начале 2022 года президент Эстонии Алар Карис посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Это Карис обещал на встрече в президентском дворце в Таллине с главой представительства Евросоюза в Киеве, гражданином Эстонии Мати Маасикасом. Точная дата не указывается.

Карис заявил на встрече, что «возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы», поэтому так важно в этот период поддержать территориальную целостность и суверенитет этой страны.

«Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз», — уверен президент Эстонии.

Поэтому Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС, добавил он.