Джакарта, , 13:53 — REGNUM Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объявила, что в 2021 году более 57 млн человек в Азии пострадали от стихийных бедствий, сообщает Republika.

Азия Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом году Южная Азия стала регионом, наиболее пострадавшим от стихийных бедствий. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями правительства Индии, более 18 млн человек в стране пострадали от наводнений и штормов. От наводнений также пострадали миллионы жителей Бангладеш и Непала.

«В этом году миллионы семей в азиатском регионе ощущают на себе последствия повторяющихся стихийных бедствий в разгар продолжающейся пандемии COVID-19», — говорится в заявлении федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Около одного миллиона человек в Таиланде оказались в ловушке наводнений, более полумиллиона человек на Филиппинах пострадали от наводнений и тайфунов и более 125 000 человек пострадали от наводнений в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 189 носителей коронавируса.

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